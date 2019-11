Clases mal aprovechadas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Como es notorio, vino a Montevideo el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández.



Cuando se reunió con el Presidente de la República, Dr. Tabaré Vázquez, expresó a los periodistas, allí presentes, que “Uruguay nos da clases de democracia todos los días” y, entre otros conceptos, sobre el relacionamiento bilateral, consideró que “Uruguay y Argentina no tienen posibilidades de tener un mal vínculo en función de quien sea presidente y la decisión del pueblo uruguayo”, remarcó.



Hasta acá todo bien, pero, tal como ha sido ampliamente divulgado, almorzó con el candidato presidencial por el Frente Amplio Ing. Daniel Martínez y ningún encuentro mantuvo con el otro candidato a la Presidencia de la República, el Dr. Luis Alberto Lacalle Pou. Una actitud, sin duda, fuera de lugar, para un presidente electo de una nación. Pues sea o no su propósito, está interviniendo en el proceso electoral de otro país, por más declaraciones que alejen posibilidades de una mala relación en función del resultado del balotaje del próximo 24 de noviembre.



Por lo visto, no aprovechó bien las diarias clases de democracia que da por el Uruguay, por lo menos no aprendió una lección fundamental: el recato y decoro con el que debe ejercerse la alta magistratura (aunque por el momento solo se tenga la condición de presidente electo), que está por encima de relaciones y simpatías personales –nunca mejor aplicado el viejo dicho “no basta con ser la mujer del César, también hay que parecerlo”.



El 24 de noviembre, el Uruguay le dará la clase de democracia más importante: elegiremos a nuestro Presidente según nuestro criterio, prescindiendo de ajenas opiniones.