Ciudadanos de primera y de segunda

@|Hace poco me mudé al barrio montevideano de Bonomi, que queda dentro del distrito de Casavalle.



Lo primero que noté en mi noche inaugural del barrio, fue la oscuridad de la calle.



Unos pocos focos de alumbrado público añejo y en algunos casos, fallecidos hace mucho tiempo.



La mayoría de las luces existentes eran de las casas de los vecinos, de la carnicería de la esquina, la pizzería de enfrente y la farmacia a media cuadra.



Así que procedí a comprar una poderosa lámpara solar y la coloqué a unos cuantos metros para adentro del portón que da sobre la calle.



Luego le pregunté a mis vecinos si nadie había reclamado a las autoridades responsables del alumbrado público, para que solucionasen el problema.

Me contestaron que sí. Que hace años que lo vienen haciendo y hace años que no les dan bolilla alguna.



Mientras hablaba con ellos sobre el tema de la falta de luz, noté que el pasaje que queda entre mi calle y la que va para el lado de la Av. San Martín, parecía Kosovo luego del bombardeo de la OTAN.



Así que les pregunté si no habían reclamado a la Intendencia para que viniese a arreglarla.



Me volvieron a contestar que sí. Que habían reclamado hace años.

Y hace años que no les dan bolilla.



Con mi mentalidad de ex habitante del barrio Pocitos, decidí que eso no podía ser verdad.



Y llamé a la Intendencia de Montevideo.



Allí me atendieron muy amablemente, pero me dijeron que eso correspondía al Municipio 11 de mi barrio y que le pasarían mi reclamo a dicho municipio.



Llamé al Municipio 11.



Allí me atendieron muy amablemente, buscaron el reclamo y luego me dijeron que eso correspondía a la Intendencia. Porque si bien el reclamo tenía que hacerlo en el Municipio, ellos solo podían tomar nota, ver si era verdad y luego pasarlo a la Intendencia y ésta decidiría si les daba la plata para hacer los arreglos.



Lo mismo con el tema alumbrado público.



Pero me sugirieron que llamase al Centro Comunal número no sé cuántos, para “agilizar el trámite”. Es más, ellos le pasarían mi reclamo.

Hasta ahora... cri... cri... cri.



Entre tanto, personas que no obtienen sus ingresos por sus propios esfuerzos, se metieron en mi jardín y se llevaron mi lámpara solar, retirándose por el pasaje Kosovito González, ruta habitual, porque es muy difícil que la policía pueda perseguirlos por los baches.



Al mismo tiempo, la Intendencia de MVD está cambiando, con bombos y platillos, las luces del alumbrado público por unas maravillosas LED.



Pena que han empezado por los barrios que ya tenían buena luz y no por los que esta brilla por su ausencia.