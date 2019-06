Ciudadanos clase C

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Los habitantes de rutas 6 y 7 y las que a estas rutas acceden, somos mal estimados por Intendentes montevideanos hasta la fecha, al menos.

Hace mucho tiempo nuestro acceso por José Belloni es lamentable y además Avda. De Las Instrucciones en reparación en forma simultánea con Belloni tiene un pequeño trecho reparado. Al llegar a Mendoza comienzan los carteles de calle cerrada y ahí pasamos a un paseo turístico por las zonas “especiales”: El Borro, Marconi, 40 Semanas y qué se yo.



Viaje irrepetible, pues no sabemos por dónde hemos circulado; lo hemos hecho con temor, calles angostas, poceadas, sin veredas casi, con viviendas precarias.



La obra en Belloni parece un puzzle, aquí un tramito de hormigón, seguido de una fosa de un metro ó más de profundidad. Día a día, los ómnibus cambian de recorrido. De Tala a Tres Cruces hay una demora mayor a 25 minutos.



No nos acordamos cuándo comenzó esta obra simultánea, Belloni, Instrucciones; no sabemos cuando concluirá. No hay una información.

En cambio, con bombos y platillos y hermosas maquetas la Intendencia nos muestra Avda. Italia, proyecto y plazo de terminación.



Del Este vienen los habitantes clase A ... y demás tienen acceso por rambla, por Rivera, por Camino Carrasco, etc.