@|Hasta el momento, en 20 años, se han nombrado 167 personas, más del 85 % de la misma facción política.



En mi opinión, MarianoArana convirtió a la Ciudad Vieja, con el cepo, en un barrio fantasma. Se fueron el 90% de los comercios. Fue el hacedor de las placitas a las que no iba nadie. No podó más los árboles y estos crecieron desmesuradamente con sus ramas altas y las raíces rompieron las veredas; así siguen, destrozadas. 20 años sin preocuparse de los contribuyentes.



No creo que este Sr. se merezca ser Ciudadano Ilustre. Solo afeó la capital. Pero es de la misma facción de la IMM.