@|De la Corte Electoral al Ministerio del Interior hay un abismo.



Sr. Director, me dirijo a Ud. porque estoy tramitando la ciudadanía legal uruguaya en las oficinas de la Corte Electoral y me piden un certificado de Migraciones que demuestre que no salí, por más de seis meses, del país en los últimos cinco años.



Me rechazaron el trámite porque “siendo nacional uruguaya no necesita tramitar la ciudadanía legal”.



Es curioso como la Corte Electoral hace caso omiso de lo que realiza el Ministerio del Interior.



Soy nacida en Argentina y nieta de abuelos uruguayos, por lo que me dieron la nacionalidad uruguaya por Ley 19.362 (ley de nietos), por mi abuela.



Cabe señalar que mi abuelo está anotado en la parroquia, ya que en ese entonces no había Registro Civil, y no quisieron aceptar la Fe de Bautismo como prueba, a pesar de haber sido oficial de las tropas de Aparicio Saravia y conocido periodista uruguayo.



El decreto por el cual se regulariza la Ley 19.362, exige que el padre o la madre tengan ciudadanía, con lo que invalidan el sentido de la ley.

Como otros datos curiosos para ver la anomalía de la regularización de la Ley diré:



Mi padres se radicaron en Uruguay en 1956 y tuvieron un hotel en Punta del Este, el Residencial Gorlero, hasta su muerte.



Estudié en el Colegio La Misericordia de Pocitos, pero me fui a Barcelona a estudiar Historia Contemporánea, y perdí la continuidad.



Tengo 20 años de aportes, por lo cual tengo la jubilación aquí.



He publicado revistas y libros de divulgación del balneario y he realizado importantes Festivales de Cine en la ciudad.



Estuve casada desde diciembre de 1999 al 2009 en Uruguay y al divorciarme me fui a Buenos Aires por la muerte de mi madre y volví a perder los derechos.



Mi padre se jubiló de bancario y murió aquí, pero nunca hizo el trámite de ciudadanía porque le daban la nacionalidad y perdía la argentina.



Mi madre aportó a su jubilación desde 1956 a 2009 y murió en 2010 en Buenos Aires, donde está radicada mi hermana.



Espero, por ésta, que destraben mi trámite ante Migraciones para seguir el curso normal como cualquier extranjero, por más injusto que parezca.



He escrito toda mi historia para que un día puedan reconsiderar la injusta reglamentación de la Ley 19.362.