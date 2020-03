Ciudadana indignada

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|¡Este no es el Uruguay del cual me siento orgullosa!



El 1° de marzo, asumió el Sr. Presidente Dr. Luis Lacalle Pou, ¡elegido por la ciudadanía!



¡Todo salió impecable!



Como orgullosa blanca conjuntamente con los votantes de la coalición, con alegría fuimos a disfrutar de esta fiesta de la democracia.



Vimos la ceremonia en el Palacio Legislativo con la asunción de Luis y Beatriz, con un discurso excelente del Presidente, el recorrido hacia la Plaza Independencia, escoltados por 3000 jinetes y jóvenes a los costados del automóvil. El traspaso de la Banda Presidencial. El saludo del Presidente y su familia desde el balcón del Palacio Estévez. Hasta allí todo disfrutable.



¡Quedará en nuestra retina esta fiesta de la democracia!



Pero al otro día nos enteramos de otras aristas: votantes del FA que no entienden que ellos no ganaron y que hay cambio de rumbo, y que tenemos un Presidente electo.



¡Qué pasó!: 1- Inadaptados les gritaban a los jinetes insultos todo el tiempo a lo cual ellos contestaban ¡Viva la Patria! Nunca salieron de Montevideo, porque no saben de los sacrificios que se requieren para trabajar en el campo. ¡Días y días cabalgaron para la Asunción de Lacalle!



2- Un ciudadano y su hija exaltados gritaron improperios de todo tipo también para la gente a caballo! Triste ver el odio y resentimiento de determinados sectores!



3- Mujica y Topolansky que se retiraron del Palacio para no escuchar al Presidente, actitud triste. Tampoco quiso estar entre los ex-presidentes, en un deseo de protagonismo para tener a la prensa siguiéndolo. ¡Pero no fue así!



4- Las cámaras no hacían tomas de la cantidad de jinetes que ocupaban toda la Avenida Libertador, tampoco mostraron la gran cantidad de gente, agolpada en todo el pasaje de la caravana y en la Plaza Independencia.

¡Pero los particulares sí hicimos varias tomas! Una lástima que el mundo vio sólo lo que la izquierda quiso mostrar.



5- ¡No les gustó la bosta de los caballos! Una queja mezquina demostrando que no conocen el interior profundo.



6- Al otro día de asumir el gobierno todo era crítica; que no habían nombrado todos los cargos siendo que ellos lo hicieron recién en mayo, según el archivo; que al final de la jornada el Presidente había concurrido a la misa interreligiosa en la Catedral Metropolitana. Vimos a Vázquez en una misa con integrantes del gobierno en 2013. ¡Por favor!



7- El tema de la suba de tarifas, otra chicana de estos señores.



8- No hablemos de la LUC, que sin analizarla profundamente han dicho de todo.



Me pregunto, cuándo ellos asumieron tres períodos, ¿la otra mitad no los respetó? Claro que sí, ¡siempre! Pero estos señores no quieren la democracia, menos a la República y nunca a su Patria.



¡Dejen gobernar y disfrutar, porque la ciudadanía eligió al Presidente Dr. Luis Lacalle Pou!



¡Asuman que ya no están en el poder!



¡Sepan que si a este gobierno le va bien, nos va bien a todos!



¡Sean respetuosos y quieran a su pueblo! Por ser altaneros y subestimar a la ciudadanía no los votaron.