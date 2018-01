¿Ciudad turística?

@|Estos primeros días de verano y de gran afluencia turística, tanto externa como interna, han puesto en duda si Montevideo está realmente preparada para atender las necesidades de los visitantes que masivamente llegan a esta costa.



El pasado lunes 1º de enero, los servicios eran nulos en toda la ciudad: transporte público cero, bares y restaurantes prácticamente cerrados en su totalidad, y hasta costaba encontrar una farmacia abierta.



El largo weekend fue cómplice para que la capital uruguaya presentara una imagen de inactividad y desolación;algo opuesto a lo que espera cualquier turista no demasiado exigente, como los que bajan de los enormes cruceros que estaban esos días atracados en nuestro puerto.



Es evidente que la capital uruguaya en enero es recesiva, o sea hay muchos lugares cerrados por vacaciones; pero esto podría mejorarse rotando personal o incluso las sucursales de las tiendas y negocios, para que no cerraran todos en las mismas fechas.



Y una palabra sobre el transporte público: viajar en ómnibus en Montevideo durante el verano, pone a prueba el coraje y la resistencia: no tienen aire acondicionado, y al subir a ellos impacta la alta temperatura que reina en su interior, la cual somete tanto a pasajeros como personal, a una dura prueba.