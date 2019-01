La ciudad más sucia es la que no se limpia

@| Durante el sonado caso de la peluquería de Pocitos las cámaras de televisión mostraban en reiteradas oportunidades un contenedor de basura perfectamente pintado y limpio así como su entorno lo que haría pensar a cualquiera que lo viera desde fuera de Montevideo que esa es la situación del departamento. Cuando la realidad es todo lo contrario.



Y me irrita enormemente (y supongo que a la gran mayoría) cuando repiten que “la ciudad más limpia es la que no se ensucia” porque es mentira y es un insulto a los montevideanos a los que nos tratan de sucios.



La periferia montevideana parece zona de guerra y está mugrienta porque la Intendencia no limpió, no limpia ni limpiará.



Es inimaginable que en cualquier casa no se limpie permanentemente, se pinte se tire la basura y se repare lo que se rompe. Entonces, ¿porqué Daniel Martínez cree que a nivel departamental lo puede hacer ?

No existe un plan permanente de limpieza de cunetas ni existe control, notificación y multa por falta o rotura de veredas o falta de higiene de estas ya no solo al propietario común sino a las grandes multinacionales.

No existe limpieza ni reparación de contenedores en la mayor parte de la capital.



En momentos en que bate un récord histórico de recaudación no ocupa un peso de ese dinero en dar trabajo a los desocupados para encarar seriamente un plan de limpieza para evitar que el ciudadano deba violar la ley y los decretos prendiendo fuego en verano para higienizar los contenedores y parte de las cunetas.



Parece (como desde hace cuatro años) que el Señor Intendente de Montevideo debe por respeto a los habitantes del departamento y a si mismo renunciar a su cargo.