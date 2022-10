Ciudad de Santa Rosa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

*|Fue inaugurada el 10 de diciembre de 1850 (172 años).



Resulta que cuando la Guerra Grande moría, el sacerdote Jacinto Vera y el Comandante General del departamento, Coronel Juan Golfarini, decidieron fundar un poblado en una de las partes más altas de la región (80 metros sobre el nivel del mar). Consistía en una capilla de barro y paja frente a una plaza y un cementerio 200 metros al sur.



El pasado 30 de agosto, esta localidad cumplió 50 años con el título de ciudad. Cuenta con unos 10.000 habitantes.



Pero a pesar de tener tantos años, tiene una serie de problemas que no fueron ni abordados, ni resueltos.



Falta de saneamiento. Un derecho básico que amenaza la salud de los habitantes. Hay 5 instituciones de enseñanza que albergan más de 1000 alumnos, donde urge el saneamiento.



Por eso pedimos primero el saneamiento y luego las calles. La salud de las personas está primero que la estética de una ciudad.



Hacemos este reclamo al Presidente de la República, a la Intendencia de Canelones, a OSE y también al Ministro de Ambiente.



Otro tema es que tenemos 13 centros educativos y alrededor de 1800 niños (5 - 18 años) y nunca hemos tenido un gimnasio para practicar deporte bajo techo. Tampoco una plaza de deporte. Las competencias de atletismo las realizamos siempre en la calle de balasto. Tampoco tenemos piscina municipal.



Si los gobernantes se ponen de acuerdo todo se puede resolver.



Tenemos un Presidente del cual me siento orgulloso. Un hombre preparado y que resuelve.



Tengo orgullo también de haber tratado durante muchos años a Yamandú Orsi (también preparado para el máximo cargo) al frente de la Intendencia más complicada del Uruguay después de Montevideo.



Los problemas de la ciudad no pueden seguir esperando. Por eso, le pido al Intendente que hable con el Presidente de la República para dar solución a estos problemas.



Juntémonos sin banderías políticas para mejorar la vida de nuestros pobladores y sobre todo brindarles mejor calidad de vida.



Tengo 84 años y me sumo a ambos y al alcalde Ramiro Azor para lograr las metas que nos propongamos. No hay nada más hermoso que vivir rodeado de gente positiva y procurar siempre que la luz entre donde predomina la oscuridad.



Por último, un pedido especial al Presidente y al Intendente:

En la década de 1970, YPF Argentina buscó petróleo en la zona de la cuenca alta del arroyo Pando (entre Santa Rosa, Tala, San Bautista y San Jacinto) durante cierto tiempo. Se perforaron dos pequeños pozos, aparentemente declarados secos; se hizo prospección sísmica y los sismogramas. Fueron para Argentina para que allí los interpretaran. ¿Ancap también los habrá visto y estudiado? Zona sin napas subterráneas, manchas de aceite en agua del arroyo Pando.



Y termino con un saludo al Sr. Presidente a quien admiro por su forma de gobernar y otro a ti, Yamandú, porque somos amigos desde hace muchos años. Un Orsi nunca defrauda.