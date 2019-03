Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes







@|Ciudad del Plata es, sin temor a equivocarnos, una de las zonas de crecimiento explosivo y de población de mayor riesgo, olvidada en los planes sociales.



Las familias en un 45% tienen al menos una de las necesidades básicas insatisfechas NBI y el ingreso "per cápita" es inferior a la media del total del país.



Un 25% de los jóvenes no estudian ni trabajan. Un lugar olvidado.

Recién desde el año pasado cuenta con un centro juvenil.

No tiene atención para menores en situación de maltrato, en un lugar donde campea la violencia. Ahora se anuncia el comienzo de la conexión al saneamiento de 700 familias.



Esperemos que no caiga después el manto del olvido sobre este sitio, al que parece estar condenado, dejado a la mano de Dios.