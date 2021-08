Ciudad del Plata y su "hospitalito"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Somos una ciudad con aproximadamente más de 40 mil habitantes. Contamos con varios centros de salud privados, pero en cuanto a salud pública, es una verdadera vergüenza.



Acá todos se refieren al “hospitalito”, que describe perfectamente lo que es, y la importancia que le dan las autoridades a nuestros habitantes más desprotegidos.



Los dejan totalmente sin atención de primera, ya que ni placas sacan; o peor aún, te exponen a radiación con el equipo que tienen, pero el médico te comenta que no “se ven con claridad”. Somos una ciudad con un amplísimo territorio; ¿por qué no se destinan recursos económicos para darle a nuestros habitantes un mejor servicio en salud?, como ellos se merecen.



Un hospital de primera, con sala de partos, radiografías de calidad y un edificio acorde a la cantidad de habitantes.



No se cuál sea la razón, pero desde que nací, hace 47 años, el problema de la salud pública nunca se soluciona. Pasan gobiernos de todos los partidos y sigue igual…



¡Por favor, este es un pedido que hago en nombre de todos los habitantes de la ciudad! Esperamos ser escuchados. Y que deje de ser el “hospitalito” y pase a ser un hospital de primera como se merecen los habitantes de Ciudad del Plata.