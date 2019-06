Ciudad de Montevideo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



*|“Martínez presidente”; ¡por favor si hubiese tenido una Intendencia correcta, todavía!



Mugre más mugre es lo que tenemos en toda la ciudad. Las calles son un total basurero; frazadas tiradas, cartones, botellas y todo tipo de basura.

Han venido turistas que no pueden creer la dejadez de la ciudad; veredas con pastizales y deshechos. No existen dos cuadras con veredas donde uno pueda caminar seguro, sin riesgo de caídas. Totalmente destrozadas. Aparte, da una impresión muy fea, graffitis en las paredes de casas particulares, comercios; se da en todos los barrios.



¿Qué ha hecho como Intendente este Señor? Y ahora habla de desarrollo humano, pero nada sobre la delincuencia. ¡No quiero ni pensar si quedamos en manos de esta gente!



Me pregunto, ¿tantos viajes del Intendente no le han servido para sacar ejemplos y limpiar y arreglar las veredas de nuestra ciudad?

En muchas ciudades visitadas por el Intendente se refleja el orden y la pulcritud, de lo que se podría tomar un buen ejemplo para nuestro querido país.



Me pregunto: si como Intendente no se obtuvieron los resultados esperados, ¿por qué ahora la ansiedad de ser presidente?, con la responsabilidad que implica dirigir y administrar todo un país.



Dichos filosóficos del futuro presidente: “No tirar bolazos”, “Vamo´ arriba”, “Ta”.



¡Qué futuro nos espera!



Por favor, a la gente del interior del país, no crean en las falsas propuestas... A enterarse de lo que ha sido Montevideo... nada más.