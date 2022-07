Ciudad caótica

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|La Intendencia de Montevideo necesita cambios sustanciales en su funcionamiento para contemplar debidamente las responsabilidades a su cargo y cumplir con los requerimientos de los ciudadanos montevideanos.



Para alguien políticamente independiente es imposible comprender que haya encuestas de opinión teóricamente objetivas que indiquen aprobaciones de la gestión por encima del 50% del electorado, más allá de la natural mayoría de votantes del Frente Amplio que sé existen en la capital del país.



Alguien con imparcialidad y sentido común tiene que apreciar los desastres diarios que se perciben en materia de:



- Basura acumulada en las calles.

- Incompetente recolección de residuos domiciliarios.

- Caos en el tránsito vehicular.

- Déficit de opciones de estacionamiento público en muchos barrios (cada vez más espacios reservados para fines específicos no esenciales).

- Burocracia en la atención al público en las oficinas municipales.

- Recursos destinados a contemplar empleos para correligionarios.

- Dinero destinado a actividades no esenciales de la Intendencia (por ejemplo: TV Ciudad).

- Demagogia aplicada en publicidad y diseño de planes de acción departamentales.

- Explicaciones de decisiones adoptadas absolutamente inconsistentes y faltas de respaldo técnico. Etc.



Con más de 30 años en el gobierno de la ciudad, con diferentes responsables de las decisiones, nada ha cambiado en forma positiva y cada vez se agrava más con las gestiones de los últimos designados como candidatos (luego electos) por la “fuerza política” respectiva.



Ojalá sepamos tomar mejores decisiones en las próximas elecciones del 2025, por el bien de Montevideo y del país en general.