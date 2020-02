Cisne negro y cisne verde

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Felicito al Sr. Alejandro A.Tagliavini por su valentía al expresar ideas políticamente incorrectas sobre el mito del calentamiento global y otros parecidos en su carta publicada en El País, el domingo 2 de febrero de 2020.

Agrego a su lista de "catástrofes" históricas incumplidas, el caos del año 2000, recordando que se presagiaba todo desastre imaginable debido al funcionamiento incontrolado de los sistemas informáticos con el cambio no previsto en el diseño de los mismos del primer dígito indicador del año corriente.



La gran diferencia de este hito con los mencionados por el Sr. Alejandro A.Tagliavini, es que su verificación experimental, científica, era clara y contundente, solamente había que esperar que el reloj indicase las 24:00 el 31 de diciembre del 2019.



Era una comprobación "pasa" o "no pasa".



¿Que pasó? Absolutamente nada.



Muchos seudocientíficos, expertos, asesores y otras yerbas, muchos de los cuales habían "mamado" económicamente de la teta, tuvieron que callarse, mirar para el costado y tratar de no hacer olas hasta que el tema se olvidase.



Una observación, la ciencia no yerra, porque es humilde, no edita horóscopos. Toda hipótesis planteada queda sujeta a su verificación experimental y es candidata a ser desechada o modificada en caso de no cumplir con este requisito.