@|El Frente Amplio presentó propuestas, medidas económicas, aumentos de salarios sobre el 10%, con total cinismo y demagogia.



Exigen irresponsablemente que el gobierno reniegue ingresos y aumente egresos, pero donde actualmente son gobierno aumentaron sus ingresos con impuestos, contribución, etc. y no reniegan a nada.



Argumentan que no van a poder cumplir con los servicios y culpan al gobierno si no le aprueban préstamos.



¿Más endeudamiento? ¿Qué clase de intendentes o administradores son?

Cosse demostró su incapacidad y soberbia con el Antel Arena y junto a Orsi, que sigue endeudando a Canelones, están obsesionados por el sillón presidencial, sin importarles el perjuicio que causen al país.



Después de 15 años de gobierno dejaron un déficit fiscal del 5%, deuda externa sideral, aumento de pobreza y desempleo, con cientos de miles de uruguayos en condición de fragilidad y vulnerabilidad.



Ni hablar de los miles de millones de dólares del pueblo que perdieron con Pluna, Ancap, Gas Sayago, Aratirí, Alas U, etc.



Desde el 1° de marzo del 2020, comenzaron a trabajar para el 2024, criticando en forma sistemática a todo lo del gobierno de Lacalle Pou, con una oposición totalmente irresponsable, generando división política y social, creando odio al gobierno, al rico, a la policía, etc.



En forma denigrante usaron la pandemia y a los fallecidos por la misma, en beneficio político partidario propio.



Ahora hacen lo mismo con las consecuencias de la guerra entre Rusia y Ucrania.



No admiten una sola crítica a su partido y gritan persecución y se hacen las víctimas.



Es inverosímil que muchos uruguayos y parte de los medios, no analicen y no perciban el accionar del Frente Amplio.



El pensamiento e ideales de sus nuevas figuras son afines a las políticas de Venezuela, Cuba, Bolivia, Argentina o hasta la propia Rusia.



¡Es lo que quieren para el Uruguay!



Miremos a esos países. No pueden volver a ser gobierno.