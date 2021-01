¿Y el Cilindro?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|El tema del Antel Arena sigue cada tanto dando vueltas por los medios.



Pero no aparece la vergonzosa desidia de la Intendencia sobre el Cilindro. Obra admirada por todo el mundo por lo original de su técnica, en especial por su techo que se consideró una hazaña edilicia.



Fue el total olvido de su mantenimiento lo que provocó un incendio que eliminó una obra considerada de excepción; como el puente de la Barra de Maldonado, ambas obras de Leonel Viera.



Si la Intendencia hubiera sabido cumplir con su tarea, todo lo demás no hubiera sido necesario ya que el Cilindro, por su calidad de adaptación, fue sede de innumerables exposiciones y actividades, como la Exposición Nacional de la Producción, en su primera muestra; lo mismo que sede del Canal 10, Saeta entonces; del mismo modo que el Mundial de Basquet y Sudamericanos varios; como circuito cerrado de ciclismo, entre tantas muestras que cobijó con total éxito.



Y para cerrar este material, el Arena lo debió construir la Intendencia por lógica total.



Como no tenía fondos lo hizo, fuera de todo sentido de funciones, una empresa que aún no desarrolló la fibra óptica y la banda ancha en todo el país. Que ese sí era, es y será su cometido.



Encima, añadió obras que disimulan lo exorbitante del dinero gastado (no es inversión) y sigue generando pérdidas para el país, mientras el agua potable se quedó sin la represa necesaria para abastecer al 65% del país.



Una cosa cuesta lo mismo que la otra, pero la imperiosamente necesaria no existe.



Y todavía hablan de urgencias, como si este ejemplo no bastara para descubrir lo inútil que fue su gestión del país con mayoría absoluta y sin dar participación a nadie, incluidas las advertencias efectuadas sobre el punto.