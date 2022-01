Cierre de institución

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Junto a la pandemia, la situación de Casa de Galicia es la nota problema del sector salud. Hace más de 20 años esa institución está en dificultades y éstas se agravaron con el paso del tiempo al no ser tenidas en cuenta con la seriedad necesaria.



Varias directivas fueron impotentes para enfrentar la crisis y la masa social y los trabajadores médicos y no médicos, tampoco estuvieron a tono con la situación, ya que ésta se agudizó hasta la intervención decretada por el MSP; resistida en grado increíble por algunos que hoy se rasgan las vestiduras, y luego el cierre decretado por la Justicia en dos instancias, la segunda decisiva.



La situación de afiliados y trabajadores no médicos está regulada por resoluciones de conjunto adoptadas en la anterior etapa crítica del sector mutual, donde está claro cómo la decisión de los afiliados por otra institución lleva a que ésta adopte un porcentaje igual de trabajadores proporcionales entre ambas.



Ante estas alternativas, cuesta entender las reacciones de afiliados y funcionarios que resisten el cierre por liquidación; sin ver que la deuda es varias veces millonaria en dólares y que se acumuló por años sin mejoría alguna, a la espera que alguien de afuera obtuviera el dinero para sufragarlas.



El Ministro Salinas tuvo una expresión acertada en estos días. Señaló que la imaginación no va a resolver el tema, ni las huelgas de hambre ni las protestas de identidad que no hicieran nada al tiempo de buscar y encontrar soluciones concretas al problema.



Lo que importa pues es la solución ya concreta de qué hacer con afiliados y trabajadores que tiene aceptable margen de resolución y, por otra parte, el destino de los bienes físicos que bien pueden quedar en poder de ASSE y se estudie el pago de adeudos que en buena parte son con el propio Estado por varias situaciones mal resueltas y préstamos y fideicomisos sin real acople con la realidad institucional.



Finalmente, esta situación debe replantear el SNIS y su funcionamiento y financiación.



No es la primera institución caída y por lo conocido tampoco sería la última.



Más vale pues analizar estos cuadros antes de males mayores.