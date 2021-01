Cierre de fronteras

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Vivo un poco en Bs. As. y otro en Uruguay. En éste último tengo dos pequeñas empresas, una es Editorial Jurídica, ubicada frente al Teatro Solís, y el otro emprendimiento es agropecuario, en la zona de Piedras de Afilar.



No entiendo la medida de seguir con la frontera cerrada para todo el mundo y ampliar horarios de lugares donde se producen más contagios (bares, restaurantes, etc.); sólo basta con mirar a Europa.



Como se darán cuenta, tengo la necesidad de ir y venir, además, justo en este mes de enero tengo un compromiso de escrituración y por último tengo a mi madre con 82 años que vive sola en la ciudad de Las Piedras (por suerte muy bien de salud).



Me extraña que este gobierno, que tanto destacó las libertades, haga una cárcel del Uruguay siendo que el "diablo" está adentro; todo pasa por el comportamiento de cada uno de nosotros.



Pido rever las medidas que tanto perjudican a muchos que nos comportamos como corresponde.