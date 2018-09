Cierre de Expo Prado

Discursos



El petróleo no aparece, el campo debe resolver los errores de los Gobiernos y las inequidades en Educación, Seguridad y financiar el gasto público populista del país. Agradezcamos el esfuerzo del trabajo y producción del campo, que beneficia a su pueblo.



La Rural del Prado dispuso de su evento final con discursos de autoridades de la Asociación Rural del Uruguay y del Ministerio de Ganadería y Agricultura.



El Sr. Presidente de la Asociación Rural Pablo Zerbino Vanrell realizó un diagnostico de la situación de la producción del campo y presentó una linea de demandas necesarias, de sentido común e imprescindibles. Mejora en forma sustancial de la competitividad y aperturas de TLC, beneficiosos para permitir crecimiento exponencial y cualitativo, que brindaría bienestar, hoy ausente. Mejoraría la calidad de los tributos e impuestos que beneficiarían a los desposeídos. Si el Gobierno Nacional modifica su gasto publico oneroso y destemplado, se beneficia a la baja, el costo país.

Mucha ilusión no existe de las autoridades del agro ya que este se ha transformado en un gobierno de coyuntura que atiende solo a las dificultades muy urgentes y con respuestas paliativas y no de fondo. Como lo expresó Zerbino este es un gobierno que gasta lo que no existe y compromete a la producción (con enorme cantidad de empresas endeudadas o fundidas) con el aumento creciente de perdidas de empleo, de 40 trabajadores por día, multiplicado por sus familias.



Por su parte el Sr. Ministro de Ganadería Enzo Benech, en su exposición expreso su reconocimiento a Alberto Gallinal por sus políticas pro gente de campo (Mevir ) construyéndole viviendas (Político muy prestigioso del Partido Nacional ) y de gran corazón. Mencionó también a Wilson como promotor de soluciones para el agro, (político del partido Nacional ejemplo de unión de su pueblo y condescendiente con la clase política bien intencionada del país). También expresó la importancia de Luis Batlle Berres (colorado) Presidente de nuestro país, (talentoso, humilde y honesto vecino de Camino de las Tropas donde vivía) y culminó recordando a Liber Seregni, quien trató de contagiar a la fuerza política F.A. por él fundada, los principios de honestidad, moral y ética. Lástima que haya fallecido sin darle tiempo a convencerlos y que su partido comprendiera su ejemplo en contra de la corrupción, a favor de toda la sociedad y contraria a la falta de valores (como lo político sobre lo jurídico y así como te digo una cosa te digo la otra).



El Sr. Benech da la sensación de ser bien intencionado pero con cero herramientas desde su Cartera para ayudar al Agro y por ende al país, responsabilidad principal del gobierno nacional hoy presidido por el Dr. Vázquez y en el pasado por el ex ministro de Ganadería y ex presidente Mujica.