Cien años construyendo libertades

@|Festejamos los cien años de proficua tarea del diario El País y reflexiono que soy testigo activo de 65 de ellos.



Ya en los años 50, el generoso Enrique Beltrán me surtía de argumentos para las batallas estudiantiles. Y siendo herrerista voté la 400 en mi bautismo del año 58, en honor al mártir de la libre expresión Washington Beltrán Barbat.



Y desde entonces, el diario fue permanente cantera de formación intelectual y política.



Con él conocimos la gestión de los colegiados blancos y su obra maestra de la CIDE que marca rumbos hasta hoy. También las discrepancias en época de la dictadura. Lo que sufrí ver en sus páginas a Wilson requerido. Y lo que gocé con la prédica de Washington Beltrán Mulin cuando el NO. Contraluces de ideales y realidades.



Y vuelta la democracia como el genial lobizón Daniel, Enrique, Cochile y Mungo me apoyaron en mi columna dominical sobre la granja nacional, fundamentando y creando el INAVI y la JUNAGRA. Los suplementos y páginas que publicamos recordando fechas e hitos partidarios con el Honorable Directorio. Y por el 2000 con el querido Torta Aguirre integrando y promoviendo la Asociación por la Historia del Uruguay con figuras como Pelfort, Bello, Methol, Barrios Pintos, Martínez Gallardo, Mañé Garzón. Y más adelante con la vigente Patriada por la Historia. Y desde el 2010 con su hijo Leandro al frente de Ediciones de la Plaza concretando la Colección Los Blancos con los entrañables compañeros Romeo Pérez, Agapo Palomeque, Raúl Iturria, Enrique Martínez, Juan Gabito y la colaboración de dos centenas de personalidades de la cultura.



Y ahora la cuarta generación capea a brazo partido el huracán tecnológico. Con el Negro, Diego, Martín, Leandro, Julita, Nacho, Natalie, Mungo y mi tocayo bolso presidiendo un gran equipo humano, El País seguirá la huella de los pioneros por otros tantos años y otras tantas glorias de un periódico que es puntal de libertades y orgullo de nuestra patria.