@|Hace unos días, leía una carta de un lector de este diario, donde comentaba que se estaba realizando una ciclovía en el cantero que existe en Avda. Ricaldoni que circunda prácticamente el Parque Batlle.

Como no lo podía creer, fui hasta esa zona y comprobé lo dicho por el lector.



Evidentemente nuestro Intendente “ciclisto” Martínez tiene las ciclovías entre ceja y ceja . No le alcanzó con hacer una ciclovía en el cantero de Avda. Italia, que prácticamente no se usa, que decidió hacer otra en el cantero de Ricaldoni además de tener otras en carpeta por ejemplo en 18 de Julio.



La ciclovía de Ricaldoni merece un comentario aparte. Esta avenida rodea el Parque Batlle y éste tiene múltiples opciones para circular a pie o en bicicleta en forma más placentera y segura. Martínez, no era necesario hacer una ciclovía en el cantero de Ricaldoni. Ud. debe recordar que el dinero que utiliza no es suyo, es nuestro; que pagamos con los múltiples impuestos que se nos cobra.



No haga obras al santo botón y si quiere tirar la plata, tire la suya.

Con Avenida Italia lo mismo, lo que necesitaba a gritos era realizar otra senda en cada vía, para agilitar el caótico tránsito que impera en Montevideo desde hace más de 20 años. Seguiremos esperando las grandes obras.