Los chorros se van pero las fiestas quedan

@|En un reportaje al Intendente Antía en El País, el viernes 5 de enero, el mismo habla de la intensificación de los controles a las fiestas en los balnearios. En sus propias palabras: “Hoy mucho control, no se pasa nada por inadvertido... y toda aquella onda de las casitas de verano que era un escándalo, que no dejaba dormir a los vecinos, no ha ocurrido más...”.



Sin embargo, desde hace doce días, los vecinos de Montoya no podemos dormir porque cada noche se realizan fiestas en el Casino del Hotel Punta del Este Resort (ex-Mantra). Cada madrugada tenemos verdaderas hordas de adolescentes que salen de la fiesta completamente alcoholizados, hacen destrozos en el barrio (los contenedores de basura destruidos), y ni los organizadores de la fiesta, ni la Policía se preocupan por contenerlos. Los mismo empleados del Punta del Este Resort nos han dicho que los asistentes a cada fiesta son aproximadamente dos mil...



Pese a que los vecinos de la Unión Vecinal de Montoya hemos hecho las correspondientes denuncias a la Policía, en la Intendencia y en el INAU (por venta de alcohol a menores de edad), las autoridades brillan por su ausencia, aunque saben muy bien lo que está ocurriendo. En un contacto informal, el Sr. Jorge Píriz, Director de Higiene de la Intendencia, habría dicho “Si total falta una fiesta más y se termina...”. ¿No era que no podían hacerse fiestas en barrios residenciales?



Esta Intendencia le da prioridad a los empresarios, porque es obvio que de nosotros, los vecinos, no se ocupa nadie.