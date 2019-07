El Chorizo Casero y el Salamín de Tandil

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Prioridades políticas



En el informativo de la Radio Carve de la mañana del día 26 pasado, fue entrevistado por el periodista Gerardo Sotelo, el senador Pedro Bordaberry. La entrevista se inició con la situación creada por la fuga de 4 delincuentes de la Cárcel Central, que, como bien lo han definido algunos medios, nos coloca en el podio del ranking de república bananera.



El senador, se refirió a que al iniciarse cada año legislativo, los parlamentarios presentan los temas a que consideran prioritarios y que, por esa razón, solicitan se incluyan en la agenda del período que se inicia. En ese sentido, el 15 de febrero de 2015, el senador volvió a presentar -ya lo había hecho en el período anterior- un proyecto de ley, a ser tratado por la Comisión de Constitución, por el que se crea el instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, como servicio descentralizado. Solicitud que reiteró año tras año. El proyecto, declaró el senador, apunta a que las cárceles no sean un lugar de depósito de personas, sino que, tal como lo establece la Constitución de la República: “…En ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar, y sí sólo para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito. (Capítulo I Artículo 26).



El proyecto, nunca fue ni siquiera comenzado a discutir, es sin duda complejo, su objetivo, es ir caso a caso en cada procesado, de acuerdo a sus antecedentes, formación y hasta peligrosidad, disponiendo acciones que permitan reintegrarlo a la sociedad, con expectativas serias de éxito.



Informó el senador Bordaberry, que desde hace tres meses, 9 senadores están discutiendo un proyecto de ley, impulsado por el ex presidente Mujica, relacionado con la legalización del “chorizo casero”, proyecto que tal vez en un asomo de cierta vergüenza, se le cambió el nombre por el de “Embutidos Artesanales”.



En una palabra, no hay tema más importante a discutir, ni sobre educación, inserción internacional, seguridad, etc. Este asunto parece es prioritario y en ello va el destino del Uruguay.



Pocos días atrás, creímos colmado nuestro asombro, al constatar que el Senado argentino estaba discutiendo- ya que ese país, como el nuestro, no tiene problemas- cuál debía ser la fecha indicada para establecer como: “el día del Salamín de Tandil”.



Todo este sainete, nos recuerda aquello de: “aunque usted no lo crea” y ratifica que con nuestros vecinos argentinos, somos hermanos.