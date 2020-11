Chofer agredido

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Hoy el uso del tapabocas, tan solicitado por el gobierno, es la única vacuna existente y al alcance de la mano. Además, en lugares cerrados se recomienda la ventilación permanente.



¡Pero hay gente que aún no lo entiende!



He observado en los ómnibus que en algunas ocasiones el guarda no usa el tapabocas, si bien el chofer siempre lo lleva puesto. E incluso, en algunas oportunidades han dejado subir a alguna persona sin tapabocas.



Pues bien, resulta que la semana pasada, en un ómnibus de CUTCSA, línea 185, cuando el conductor le solicitó al pasajero que se pusiera el tapabocas, la respuesta del pasajero fue tirarle agua caliente del termo que llevaba, en su cara y brazos. Por suerte no terminó en un grave accidente. El conductor realizó la correspondiente denuncia y la justicia será la encargada de dictaminar las responsabilidades.



¡Lamentable! Esperemos no se vuelva a repetir.