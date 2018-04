Chips para perros

@| Es otro impuesto encubierto y otra vez sacarle dinero a los uruguayos. Ya bastante tenemos para que se utilicen ahora a los pobres perros. Si hablamos en serio, debería haber un decreto y que el chip fuera obligatorio y gratuito. Una iniciativa del Gobierno para regular la superpoblación de canes que hay. Ni siquiera la patente que es obligatoria se cumple en su gran mayoría y ésta sí que es importante ya que es la lucha contra la hidatidosis.



El chip tiene un costo de $500 por perro. ¿Qué hacen aquellos que tienen muchos? ¿Obligarán a la gente que vive en la calle y anda con muchos perros? Viven y comen como pueden y alimentan a sus animalitos de lo que van sacando día a día.



De locos esta idea del chip.



En su lugar se podrían instrumentar campañas masivas de castraciones a animales vagabundos, darle ayudas a los refugios que no solo recojan animales enfermos, sino que haya lugar para aquellos que están sanos. Que se les intente buscar hogares a través de las redes sociales o días puntuales con algún espectáculo donde el objetivo sería llevarse un perro con responsabilidades y darles un hogar. Se pueden implementar otras medidas antes que el chip, como eliminar de las ciudades las ratas, comadrejas, ratones que se ven en basurales y en contenedores. Estas son medidas que sí sirven. En caso de usar chip, estaría bueno que estuviese equipado con un GPS, así los dueños pueden rastrear desde celulares a sus mascotas si estas se extraviaron o son robadas.



La simple idea con un fin recaudatorio para el Estado ya habla mal de la preocupación que se tiene de los animales. He consultado que de esos $ 500 pesos, solo $200 le queda al veterinario y los equipos tienen un costo de unos 10.000 pesos. ¿Cuántos chips deben poner para desquitar la inversión?

No sé de dónde partió la idea pero sigan participando.



No sirve la idea si no es gratuita para que sea eficaz.