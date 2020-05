China en deuda intangible con el mundo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|A nadie es ajeno que China no advirtió en tiempo y forma al mundo de la epidemia que se desató en Wuhan, lo que terminó sumiendo al planeta en una pandemia de consecuencias catastróficas aún inciertas e inconmensurables. No sólo omitió, sino que mintió a sabiendas.



China monopolizó también el comercio, la industria y la economía mundial, compitiendo en forma desleal, bajando costos de mano de obra con trabajadores la inmensa mayoría verdaderos esclavos.



Agreden además en forma despiadada el medio ambiente (aunque no son los únicos). Sus mega ciudades hacen que sus habitantes vivan en el hacinamiento total. Hay muchos niños chinos que ignoran que el cielo es de color azul. Lo que transforma a esos lares en un caldo de cultivo ideal para la proliferación de los nuevos y peligrosos virus que además mutan a velocidades increíbles, (Esto advertido por los más prestigiosos científicos en la materia).



Sin embargo, el mundo, los capitales, las empresas están deseosas que China vuelva a reiniciar su actividad industrial y comercial para que todo siga igual o tal vez peor. ¿Acaso la respuesta adecuada y merecida no sería un boicot total a China? Habrá gritos de imposible!!!

Salvando las distancias y el tiempo hay antecedentes. El Gandhi realizó en los años 50 el boicot al Reino Unido con el algodón, la sal y la no agresión. Y finalmente lo logró. Lo que sí parece irracional e increíble, es que se insista con más de lo mismo, como si nada hubiera pasado.



La humanidad con esta pandemia sufre; miles de personas muertas, daños económicos, sociales y psicológicos que costará años recuperar y otros, como los primeros, que nunca se recuperarán.



Será posible entonces más de lo mismo.