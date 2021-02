Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Chile está primero en el ránking de vacunación y su estrategia de llegada a su población. Cuando aún en Uruguay recién se espera para fines de febrero la llegada de las vacunas, en principio de Pfizer/BioNTech, Sinovac, AstraZeneca y por el mecanismo Covax, Chile, al igual que otros países, ya vacunan, pero Uruguay aún no.



Todo depende de los Gobiernos, la capacidad de compra, los contactos, sus economías por mencionar algunos factores. Chile se caracteriza por tener una red de atención primaria de salud, consultorios, centros de salud a lo largo del país. De hecho, ya en Enero tenían a más de 150 mil funcionarios de la salud vacunados.



Si bien están recibiendo distintas vacunas, el promedio es que cada tres días son inoculadas 550 mil personas. Y piensan llegar a vacunar 18 millones a Julio 2021. Realmente un ejemplo como se activan y manejan las prioridades demostrando ser un país de avanzada. Además, el Ministerio de Turismo para fines de otoño, a raíz de la cantidad de centros de esquí, quiere incentivar la llegada de turistas. Con un PCR negativo y brindándole la vacuna del COVID, puedeningresar tranquilos.



El presidente Lacalle Pou, dijo que se compraron 3.8 millones de vacunas, a llegar a partir de fines de febrero. Ojala ocurra ya que en Sudamérica es uno de los pocos países que aún no ha vacunado. Si es por estabilidad económica, fiscal, judicial aquí la hay, pero la vacuna no llegó aún.



En cambio, Argentina con sus miles de problemas ya está dando la vacuna Rusa, por citar unpaís. Uruguay con una población 3.5 millones, aún sin vacunas, Brasil con 209 millones ya lleva vacunados 5 millones y Chile que tiene 19 millones de habitantes, para Agosto 2021 habrá vacunado a todo el país.



Sin duda, aquí hay demora, buena planificacion pero la vacuna aún no llega. Con lo que Chile vacuna en tres días aquí ya estaría erradicado el virus... ¿Por qué no pensarlo?