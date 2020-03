Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|En medio de esta paralización con medidas severas que comparto, siento preocupaciones de orden económico.



Con horario auto restringido y mermas notorias en las ventas, la previsión para pago de cheques diferidos se fue al demonio.



No he visto previsión en estos casos, común a muchísimos comerciantes y empresarios. En mi caso, pequeño comerciante añoso y que nunca falló en sus deberes comerciales, sin cheques devueltos por falta de fondos.



Si no surge una moratoria o medida de amparo, nos veremos en el "Comcar" u otro alojamiento similar; de ahí la convocatoria a los colegas en situación similar.