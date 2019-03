¡Chau verano! 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Con este fin de semana se terminó ya el siempre ansiado verano; rápido y volando pasó.



El Ministerio competente al respecto tendrá sus “números”, pero no hay que ser muy especialista para adivinarlos o calcularlos.



La gran masa, la eterna masa turística la han brindado siempre los vecinos argentinos, que este año han faltado a la cita.



Pues bien, esperemos que los distintos comercios de los balnearios hayan hecho la suya, la hayan podido hacer para bancarse el resto del año.



Yo creo que a pesar de las excusas que se brinden, a pesar de lo que las autoridades digan, no fue así, ni mucho menos, mejor diríamos que fue de las más malas en años...



Seguimos creyendo que el turismo en Uruguay es Punta del Este; parece que nadie saca la cara por el resto de los cientos de balnearios que hay antes, y después. Quisiera saber cómo les fue a hoteles, bares, restoranes de Piriápolis, Atlántida, La Paloma, etc. Quisiera saber cuánta gente se quedó en sus casas, porque no tuvo oportunidad de entrar en esta zafra.



Pensamos que porque llegan algunos franceses o brasileños a Punta ya alcanza, pero no es así, estos no reemplazarán nunca a los siempre sueltos de bolsillo argentinos.



De seguir con estas políticas, habrá que modificar el turismo para que sea autosuficiente, para que sea interno, cosa que no traería el rédito del externo por el ingreso de divisas.



En fin, algunos pocos, muy pocos, la han podido hacer, pero muchos, muchísimos en toda nuestra costa deben ya haber bajado las rejas para siempre.



Nadie puede ya vivir todo un año con las utilidades de un mes.



Alquileres, bares, restoranes, almacenes y pequeños supermercados han tomado menos personal zafral, han facturado menos, mucho menos.

Parece que se sigue sacrificando una costa de quinientos kilómetros en beneficio sólo de una Punta de cuarenta o cincuenta kilómetros.



Nos queremos parecer a la Costa Azul, queremos tener un Cannes o un Mónaco en Maldonado, pero no sabemos que allá, en el Mediterráneo el turismo es anual, los servicios, el mar, la calidad es indudablemente otra.



Así estamos, así vamos...