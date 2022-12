Charles Carrera y el Sistema de Gestión de Seguridad Nacional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Según el diario El País del 2/12/2022, una funcionaria del Ministerio del Interior fue la única persona no autorizada que ingresó a la ficha del Senador Carrera en el Sistema de Gestión de Seguridad Pública.



El hecho fue objeto de una investigación de urgencia, más allá del análisis que del tema emergente de las filtraciones de cierta prensa se efectuara en el Senado en la jornada de ayer (jueves 1/12). La crónica es muy explícita por eso la destacamos.



“Pero lo que llamó la atención de las autoridades fue lo que la mujer declaró en la rápida investigación de urgencia de la cartera”. “La funcionaria afirmó que había entrado al sistema con el objetivo de corregir el nombre de una de las hijas del senador Carrera, información que tenía desde hacía varios años, luego de haber mantenido una charla con el hoy legislador del Movimiento de Participación Popular (MPP), por entonces Director de Secretaría del Ministerio del Interior, según señalaron a El País fuentes al tanto de la investigación interna”.



“Fue una coartada que, por lo pronto, tenía dos problemas. Uno de ellos es que en el sistema, en donde están los datos de todos los antecedentes -si los hubiere- de las personas que de un modo u otro hayan participado alguna vez de un evento policial -es decir que haya denunciado un delito, sido indagado o incluso participado de un accidente- no figuran los nombres de los parientes”. “Pero además, el SGSP tampoco permite la posibilidad de editar o modificar los datos, de manera que lo que intentó hacer la funcionaria no era posible. “Entró a arreglar algo que no existe y que tampoco podía arreglarse”, señalaron las fuentes consultadas”. “Sin embargo, no fue lo único que averiguó el Ministerio y que llamó su atención, porque rápidamente se supo que la funcionaria había sido una persona de confianza de Carrera cuando éste estuvo en la cartera entre 2010 y 2017, tal como informó ayer el programa La Pecera, de Azul FM”.



“De hecho, según una resolución del 6 de noviembre de 2014 firmada por Carrera -y a la que accedió El País-, la funcionaria, que entonces era agente de segunda, pasó a desempañarse en el Departamento de Seguridad de Secretaría de la cartera”. “Allí estuvo hasta el 14 de febrero. En esa fecha, pocos días antes del cambio de gobierno, la mujer fue trasladada a las oficinas de la Dirección Nacional de Migración ubicadas en Rivera, de acuerdo a una resolución del director de Secretaría de ese momento, Federico Laca, quien sustituyó a Carrera en 2017. Luego llegó a su destino actual”.



La gravedad de este hecho, sumado al episodio que surge de las filtraciones de la carpeta Fiscal, hecho comprobado, amerita que el Senador Carrera brinde a los ciudadanos de a pie que seguimos día tras día esta triste novela una explicación coherente; atento a los agravios que se han expresado contra el Sr. Ministro del Interior Dr. Luis Alberto Heber, el cual ha demostrado una solvencia y rapidez de reacción sobre los temas que han surgido de modo ejemplar.