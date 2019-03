El cese de Manini Ríos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| Lo sucedido con el ex comandante en Jefe del Ejército, Guido Manini Ríos era la crónica de una muerte anunciada. Evidentemente éste pasó por encima disposiciones legales y constitucionales que le prohiben hacer ciertos comentarios, pero no hay duda que desde que asumió el primer gobierno del Frente Amplio en el año 2005, el hostigamiento y la humillación a la cual las FFAA han sido sometidas, ha sido constante. Sobre todo de grupos radicales como el Partido Comunista, PVP, Casa Grande, que siguen soñando con el muro de Berlín y la antigua Unión Soviética, sin tomar conciencia que los hechos demostraron que el socialismo es un fracaso total. Los únicos chantas que siguen empecinados son Corea del Norte, Cuba y Venezuela, a pesar que sus economías son un desastre y sus ciudadanos viven en la miseria total. Son regímenes genocidas.



El Frente Amplio sigue culpando a las FFAA actuales por hechos que sucedieron hace cincuenta años, sin embargo se hacen los distraídos y no hablan nada de los asesinos que están dentro de su partido, que mediante las armas quisieron derrocar una democracia elegida mediante el voto popular y que no dudaron en asesinar mediante acciones planificadas y premeditadas. Tampoco dicen nada que cuando se alzaron en armas no fue por carencias en la población, pues Uruguay en el año 1960 tenía los mejores índices económicos en América Latina. Estaban enamorados de la experiencia cubana y la querían repetir en Uruguay a pesar que el Che Guevara cuando estuvo en nuestro país les dijo que la lucha armada en Uruguay era inviable pues aquí estaban dadas las condiciones para cambiar el rumbo mediante el voto popular. A pesar que su ídolo los aconsejó ellos se consideraban los iluminados, pero las FFAA los pusieron en su lugar cuando fueron derrotados en el año 1972. En virtud de todos los delitos cometidos deberían haber cumplido una condena de por lo menos treinta años, sin embargo amparándose en la democracia que ellos quisieron destruir, fueron amnistiados.



Esta derrota sufrida es algo que aún no lo han podido digerir, así como tampoco se arrepintieron de los delitos cometidos.



Con esta resolución el presidente Vázquez se quiere presentar como una persona impecable, sin embargo no habla de los beneficios que obtuvo en la época de la dictadura, la cual le extendió becas para estudios en el exterior y para importar equipos médicos sin recargos de importación. Estuvo catalogado como ciudadano clase A, que lo identificaba con el gobierno de facto. Si alguien tiene dudas, busquen su curriculum y verán que entre 1972 y 1987 el mismo está en blanco, como si hubiera desaparecido. Eso es porque durante esa época estuvo en distintos puestos en la salud pública nombrado por el gobierno de facto. Es la típica de la izquierda fracasada: como te digo una cosa, te digo la otra.



Hay personajes como Constanza Moreira, que si fuera por ella, eliminaría las FFAA. Sin embargo cuando hay problemas que no pueden resolver como catástrofes naturales, colocación de puentes provisorios o problemas con la basura, enseguida recurren a sus servicios.



Acusan a Manini por criticar decisiones de la justicia pero no se acuerdan cuando Lucía Topolansky en febrero de 2013 quería hacerle un juicio político a la Suprema Corte de Justicia porque habían declarado inconstitucional la ley interpretativa que anulaba la ley de caducidad. Caraduras.



El cese de Manini Ríos no hizo más que dejarlo como un líder y creo que fue una jugada premeditada de su parte para que el Presidente actuara de esa manera. Todos estos atropellos del oficialismo y otros, ojalá la ciudadanía los medite y los eche del gobierno el último domingo de octubre. Si esto no sucede seguro aumentará la cifra de uruguayos que emigran huyendo.



Estamos hartos de esta izquierda resentida y soberbia.