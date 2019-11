Las certezas del FA

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Bueno, quedó más que claro que los dirigentes del FA más que políticos son acróbatas que van girando su cuerpo en el aire para poder aterrizar sobre sus pies.



El candidato Martínez carece de esa flexibilidad corporal y siempre aterriza de cabeza. Fue penoso verlo en el programa "Santo y Seña", fue triste su actuación en el primer debate y bue, qué decir del segundo.



Pero no todo lo que dice Martínez está mal, ni carece de sentido, es más, nos ha transmitido (sin quererlo) argumentos sobre las "certezas" que tanto pregona el Frente.



La primera certeza es que Daniel Martínez mintió en el debate, porque decir que el programa del FA son sólo sugerencias, es tomarle el pelo a la gente. Tal es así que el propio Mujica le pegó un tirón de orejas por sus dichos.



Otra certeza es que Martínez no manda ni mandará en el Frente, los que mandan son los comunistas y emepepistas, los cuales no le van a dejar "hacer lo que él quiere". Tal es así que el MPP le intervino la campaña a Martínez; si por ellos fuera creo que los sacaban de candidato y lo ponían a Orsi.



En resumen, la certeza del FA es su desesperación por mantener el poder y que no descarta hacer y decir cualquier cosa con tal de ganar.



Y por eso se van.