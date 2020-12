Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Respecto a la carta publicada por el I.Q. Jaime Losch el pasado martes 1° de diciembre, titulada “Cemento pórtland”:



Creo no equivocarme en informales que bajo la Presidencia del Brigadier Borad, con los años, se fue capacitando a todas las Gerencias en el lugar que fuese necesario, logrando tener un equipo de lo mejor que he visto en una empresa pública.



El error con Loma Negra no fue un error, se convirtió en un dolor, porque la Argentina es lo que es.



Tanto que recuerdo que Ancap dejó de pagar seguros a terceros porque en unos años logró tener depositado en el BROU el monto necesario para cubrir las contingencias posibles (autoseguro).



Se dejaron de pagar primas, comisiones, etc., dejando una Empresa que ya muchas privadas hubieran querido seguir el ejemplo. Sí tenía el monopolio del combustible, pero lo supo usar.



En contraposición, vemos lo que Martínez y Sendic hicieron con Ancap y como consecuencia su situación actual. Lo perdido no son sólo US$ 1.000 millones, es mucho más; y además no quedan capacitados.