Cemento Ancap

@|He leído algunos de los pensamientos expresados por el Sr. Presidente de Ancap al asumir el cargo.



En lo que respecta al tema Portland y el uso del comentando horno N° 3, merece un gran voto de aprobación; lástima que la idea llega con un atraso de 50 años, porque esa gestión debió realizarse cuando se construyó la planta de Portland en Nuevo Paysandú, o sea a una distancia aproximada a los 40 km del yacimiento calcáreo en Queguay.



De 100 tons. de piedra transportada, solamente se aprovecha para la fabricación de cemento aproximadamente el 60% y el resto es gas carbónico.



Veamos algunos datos. Los 2 hornos actuales de la Planta tienen una capacidad máxima de producción de 270.000 tons/año y supongamos que su actividad haya sido el 75%, o sea 200.000 tons. de cemento. Para esa producción se necesita transportar 330.000 de material calcáreo, pagar un flete ferroviario por 330.000 tons., que incluye 130.000 tons. de gas.



Multipliquemos ese flete gaseoso por los años que tiene la Planta de Paysandú (1971) y obtendremos una cifra que asombrará.



Por lo tanto, la idea de instalar el horno en el yacimiento y transportar el producto (clinker) para agregar el otro componente (yeso) 4% y/o material calcáreo es lo ideal.



¿Es necesario un 3er. horno pensando en la próxima instalación de la cementera Cielo Azul?



Opino que no. El costo de producción de dicha cementera será menor por razones de escala. Es un solo horno que es capaz de producir 1200 tons. por día de clinker. Los dos hornos de la Planta Paysandú producen 900 tons/día y con mucho mayor personal. Pero creo que existe otro problema que Ancap no lo planteó y es más importante que la Fca. de Cielo Azul.



El principal objetivo de la industria cementera no es producir y vender cemento. Desde fines de los años 90, el negocio mayor de la industria cementera es vender hormigón, dado que es el mayor consumo de cemento, y esa fue la visión y habilidad de Cielo Azul que aún sin tener terminada la fábrica, ya instaló una planta de hormigón adquiriendo el cemento en la cementeras instaladas.



Dicho en pocas palabras, ya tiene su clientela de cemento (vendiendo hormigón) unos 3-4 meses previos a la finalización de su Planta.



Ancap está estratégicamente ubicado para abrir este mercado. La Planta de Minas está solamente a 80 km de Punta del Este; las otras están a 140 km. La Planta de Paysandú podría abastecer de hormigón desde Artigas hasta el Dpto. de Soriano y penetrar en Rivera y Tacuarembó.



Las ventas de cemento son principalmente para aplicar en recubrimientos, como ser azulejos, baldosas, etc.



La Planta de Minas ya tiene todos los productos para empezar a fabricar hormigón exceptuando los acelerantes y retardadores del fraguado, algunos de ellos con costo cero y la Planta de Paysandú posee la gran mayoría, no así la Planta de Manga que deberá abastecerse de todos los productos.



Por supuesto que las 3 Plantas deberán comprar los equipos móviles para llevar el hormigón.