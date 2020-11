Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Soy propietaria de un nicho en el cementerio de Las Piedras, por el cual pago la contribución, año a año, a la Intendencia de Canelones.



Visto que pongo flores y las roban continuamente y considerando que se ven muchas cámaras en varios puntos, ¿qué haría una persona pensante? Solicitar que se observe la grabación y poner atención para vigilar a los ladrones.



Pues resulta que las cámaras se colocaron y nunca se conectaron… ¿Fue para llenarnos la vista en época de campaña?



Hice la carta de protesta a la Intendencia como se me informó en el cementerio, porque ellos no pueden hacer nada y… ¡qué sorpresa!: dicen que van a licitar para cambiarlas y conectarlas…



Claramente vemos la mala administración, porque lo más adecuado sería licitar para conectar lo existente y minimizar la inversión. Dinero bien administrado, ciudadanos contentos pagando los impuestos.



Estoy a la espera de que el Sr. Intendente, reelecto, me responda y ponga atención a reclamos de una ciudad que mucho dinero le aporta al departamento.