@|Con más de 150 años, el Cementerio del Buceo permanece en su lugar.



En todos esos años, hasta la fecha, nada ha perjudicado su ubicación, nada ha perjudicado a la esencia del país, ni a su economía, ni a la imagen de la rambla, ni al turismo, ni a la sociedad misma.



Indudablemente, existen ahora intereses privados, con enormes réditos detrás, que quieren no cambiar la imagen de un país, sino de abultar sus economías personales.



No existen excusas para expropiar esa zona, ahí debe quedar como lo ha hecho por tanto tiempo.



Como en Punta del Este, con el proyecto de la mega torre en la Brava, donde antes el hotel San Rafael, que quedó en evidencia de los negociados, sin importar la imagen, la naturaleza, etc.



No entreguemos nuestra historia por unos negocios privados, de poca duración.



Son pocos los que realmente defienden la naturaleza, la imagen y el medio ambiente, pero justamente no son estas personas. La mayoría de estas propuestas están disfrazadas bajo un negocio latente.



Los uruguayos no ganaremos nada más que lo que hemos ganado en cientos de años, se puede progresar, y prosperar como país sin tener que modificar lo que es nuestro.



Existen grandes terrenos en la costa, como para querer “hacerse” de este predio.