Celulares en el INR

@|Parece que el director del INR ahora promueve que los reclusos puedan usar libremente celulares, porque en algún lado del mundo se hace con éxito.



¿Acaso no piensan que los reclusos van a seguir conectados a sus redes delictivas por los celulares?, ¿que no van a dirigir las operaciones desde la cárcel? Si ya lo hacen porque no pueden controlar el ingreso de nada en las cárceles, drogas, celulares y lo que pidan.



Deben dignificar las cárceles y que no sea un tiradero de delincuentes para que se perfeccionen, pero de allí a darles celulares me parece ridículo.

Capaz que el director piensa que Antel les arme un plan de contratos gratuitos para los reclusos. No señor, lo que debe hacer y no cuesta nada es poner inhibidores de señal en los recintos penitenciarios. Si no lo hacen es porque no quieren hacerlo. También pueden pensar en que los fines de semana los dejen libres y que los lunes se reintegren a la hora que les venga bien...