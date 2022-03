Sí o No; Celeste o Rosado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Es obvio que hay en la base del referéndum un NO explicitado; cotejo de fuerza electoral por parte del Frente Amplio, frente a una Coalición Multicolor, hoy Coalición Republicana (definición más precisa y madura).



Coalición que ganó ajustada, pero que ganó.



El articulado parcial de la LUC en juego, es el pretexto. Nadie está engañado al respecto.



Cuando días atrás, en Subrayado Central la encuesta de Equipos anuncia un punto de diferencia entre los decididos por una u otra hoja, concluí de inmediato que estamos frente a un enigma, que será develado en la medianoche del último domingo de marzo mediando estas premisas:

Lacalle Pou creció, sin duda alguna, en la aceptación de la Coalición Republicana, sumando la adhesión de los votantes coaligados que en Octubre del 2019, votaron a Talvi, Larrañaga, Sartori, y a la del sector de votos conservadores de Cabildo Abierto.



Pero el asunto es... creció Lacalle Pou.



Además, fuera de esas fronteras, ¿están incluidos los votantes perdidos entre octubre y noviembre de 2019?



Si la segunda respuesta no es positiva, se va a reiterar el cabeza a cabeza del último domingo de noviembre de 2019.



Voto convencido NO; aspirando que el cambio en forma y contenido del actual gobierno tenga chance de ser valorado y juzgado en la próxima elección y que el FA, medite en “el banco”.



Esa es, conceptualmente, la ley máxima de la democracia.



Sería una bienvenida señal de calidad cívica que la razón predomine sobre la emoción y que la oposición acepte esperar el turno para la legítima revancha del último domingo del 2024.



En un mundo crispado daríamos desde esta remota y pequeña comarca austral, una señal de grandeza, no ajena a nuestra historia virtuosa, la que debemos defender y mantener.



Como en el título de una obra del dramaturgo peninsular Luigi Pirandello: “Así es, si os parece”.