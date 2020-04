Celebración del 1° de Mayo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Desde que se instaló en el país la pandemia de coronavirus, el Estado, por medio del Poder Ejecutivo, ha tomado una serie de medidas para preservar la salud de sus habitantes.



Para ello, se suspendió el Campeonato Uruguayo de Fútbol y todas las actividades deportivas donde se concentra público y además, se suspendió la Vuelta Ciclista del Uruguay, competencia que se realiza desde hace muchas décadas.



Y como el momento es grave, la situación ameritó que se suspendieran las actividades artísticas; esto se hizo a nivel nacional.



Y como si fuera poco, el gobierno nacional aconseja todos los días a las personas, sobre todo mayores, no salir a la calle, salvo una necesidad imperiosa.



Han cerrado infinidad de empresas, casi 140.000 mil empleados a seguro de paro. Todos los ciudadanos estamos sufriendo en nuestra salud y nuestros bolsillos acatando lo que se pide con racionalidad, a pesar de que algunos “vende humo” quieren cuarentena total obligatoria. Pero como lo informó con mucha claridad, el Presidente prefiere solicitar todos los días a la gente que no salga a la calle.



Las encuestadoras están informando que casi el 70 % de la población apoya lo que está haciendo el gobierno.



Y como toda gestión humana tiene contras, han adoptado el terrorismo verbal, creo saber de donde viene, de insultar todos los días al Presidente e inmediatamente del insulto aparece el pedido de disculpas.



Les pediría que no se gasten en insultar, la gente ya resolvió en Noviembre 2019; parecería que les cuesta hacer el duelo.



Pero lo que más asombra es lo que está proponiendo el Pit Cnt, ¡realizar 4 actos simultáneos el 1° de Mayo!



Como oriental y demócrata confío plenamente que se les pondrá un freno, como corresponde.