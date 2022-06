Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Días pasados, leí un artículo en El País donde decía que integrantes del FA criticaron al Dr. Lacalle Pou por no recordar en su discurso el nombre de Tabaré Vázquez, con respecto a que él figura como el gestor de esta buena iniciativa. Tal vez una de las pocas que concretó en su personalmente invisible Presidencia.



Recuerdo que en un viaje a Río Branco por negocios, viajé con el importador de las Ceibalitas (así se presentó), y éste me comentó: “pahh... gané mucha guita con el negocio de las Ceibalitas”. Ese importador hizo un hobby el viajar a Miami a invertir en apartamentos en construcción.



Saquen Uds. sus propias conclusiones...



Tabaré no fue un Presidente recordable y menos agasajable.