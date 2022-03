Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mi tía tiene 94 años y todos los achaques propios de la edad.



Dejó su Galicia natal hace 70 años, para venir a trabajar aquí. No tenía Primaria. Su único talento era su enorme voluntad de superarse mediante el trabajo honesto y constante.



No fue por desidia que no se hizo ciudadana. Ni España ni Uruguay se preocuparon por darle una adecuada educación cívica.



Hoy quedó afuera de su mutualista. El MSP le asignó una sin tener en cuenta dónde reside y necesita hacer el cambio. No tiene cédula vigente por ser extranjera. Nuestro país le paga mensualmente una muy merecida jubilación. Pero no le tienen confianza como para darle una cédula vitalicia.



El trajinar por ministerios y dependencias estatales le es imposible. Está atrapada en un loop de burocracia e indiferencia. Quizás si fuera refugiada ucraniana de ojos azules, ya se la hubieran mandado a domicilio.