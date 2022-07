Cédula vitalicia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|En muchos países, como señal cariñosa hacia las personas de la tercera edad, la normativa impone ciertas “preferencias legales” para los veteranos. Sean viajes con descuentos o incluso boleto gratuito en los colectivos urbanos, o la prioridad para embarcar en los aviones, etc.

Acá tenemos la “cédula sin vencimiento” después de los 60 años, que se supone es una ventaja para el titular.



Para los privilegiados que tenemos la oportunidad de viajar, de vez en cuando, esta cédula se ha transformado en un obstáculo y una molestia. En efecto, debido a un problema informático, estas cédulas no son leídas por los medios electrónicos de Control de Migraciones y nos “manda” a los viajeros uruguayos mayores al fondo de la cola, con todos los extranjeros y personas que no tienen pasaporte electrónico.



Al principio me causaba gracia y pensé que el problema se solucionaría pronto.



A esta altura ya me enoja mucho y me hace preguntarme si en la Dirección Nacional de Migraciones no existe nadie que piense en esto, aunque sea unos minutos, para solucionarlo.



Otra vez “lo informático” por encima de lo humano y del sentido común…