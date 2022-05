Caza nocturna, ¿deportiva?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El pasado día 2, el gobierno decretó una serie de modificaciones a la caza vigente; habilitando la caza deportiva en todo el país menos en Montevideo y autorizando la caza nocturna de especies exóticas habilitadas por ley, además los permisos serán independientes del tipo de arma y no se exigirá justificar la autorización del propietario.



En primer lugar, la caza nocturna de deportiva no tiene nada (se trata de encandilar al animal que queda inmóvil hasta su herida o muerte, con suerte con un solo tiro). No se especifica el tipo de arma, sólo que esté registrada. Un enorme riesgo que cualquiera que tenga la mínima idea del daño que puede provocar un proyectil, si es de perdigones heridas y sufrimiento; si es de calibre magnum, por ejemplo, luego del impacto en el animal, si es que acierta, puede continuar su recorrido con final impredecible en su alcance y trayectoria, variando según arma, calibre y tipo de proyectil.



Ningún propietario consciente lo autorizará, ya que puede haber personal del establecimiento realizando recorridas de control, no ya de abigeato -además de- sino de temporal o época de parición, sea tambo, campo de cría u ovejero o aun, sea una chacra con algún ganado destinada a reforzar un ingreso o simplemente recreo. Pero lo que sí habrá en los potreros siempre, serán animales. ¿Quién asegura no confundir un ciervo con un ternero o un zorro con una oveja? “En la noche todos los gatos son pardos”.



Pero aquí tal vez lo más grave: el “deportista cazador” puede aducir autorización verbal del propietario para ingresar al predio y cazar; un verdadero riesgo, que puede terminar en tragedia.



Se aduce que se trata de especies exóticas, hay formas más civilizadas para controlarlas.



Por último, cuando el mundo tiende a la eliminación de la tortura en los animales (circos y zoológicos), cuando felizmente los niños y jóvenes tienen una enorme preocupación por el medio ambiente, desde el Poder Ejecutivo se da una terrible señal en ese sentido y se autoriza prácticamente al ingreso libre a cualquier establecimiento y uso de armas de todo calibre (siempre que estén registradas). Aclaremos, un coleccionista registrado puede tener hasta armas de guerra. Reiteramos: cualquiera que conozca un poco de armas y de calibres y balística sabe lo peligroso que es el uso de las mismas en forma deportiva y aún así ocurren accidentes.



En definitiva, un disparate por donde se lo mire.