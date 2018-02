@|Leo con estupor en el diario “El País “ del 30/01/18 , que saldrán a fiscalizar patentes con 15 cámaras de videos que rotarán por los barrios de Montevideo, controles electrónicos, cámaras móviles, con un costo de 270.000 dólares, etc.



¿Qué es esto? ¿En que se han convertido? Una verdadera caza de brujas.

¡Hágame el favor Sr. Intendente, déjese de molestar y atormentar a los vecinos torturándolos con persecuciones!

¿Ud. cree que los montevideanos somos unos sinvergüenzas que no queremos pagar nuestras patentes por gusto?



Bajen el costo de las mismas y va a ver que la morosidad pasa a ser cero.

Acaso no se han dado cuenta aún que la gente no paga no porque no quiere, sino porque no puede bancar semejante atrocidad de patente; la más cara del mundo.



Déjese de gastar en tanta electrónica, no atormente más a la gente y por un minuto, al menos, póngase a pensar si el problema no proviene de Uds.