Se cayó la estantería

@|Casi todos los ciudadanos de este país, donde me incluyo, pensábamos que el Sr. Intendente de Canelones, Yamandú Orsi, a pesar de pertenecer al grupo más reaccionario del F.A., era una persona con la cual se podía disentir, escuchar y hasta estar de acuerdo con su pensamiento en algunas ocasiones.



Nada hacía suponer que iba a estallar con una gran cantidad de disparates como "toque de queda " y otras yerbas, demostrando que en el fondo les gustan las "botas" en la calle. Estos disparatados pedidos se podían espera de otros integrantes del FA que andan buscando protagonismo, pero no del Profesor Orsi.



Como dice el refrán :"Se ven caras y no se ven corazones".