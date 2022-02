Cautela con Itapebí

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| Ha trascendido que empezaron las obras de construcción de un muelle para barcazas en el arroyo Itapebí, que desemboca en el embalse de Salto Grande a unos 6 kilómetros al Norte de la represa y, en atención a ello, sugiero a las autoridades competentes el proceder con prudencia respecto a este proyecto.



El muelle en construcción y el transporte que implica de cargas por el Río Uruguay, constituye un emprendimiento que ha sido promovido por dos prestigiosos médicos de Salto; por un lado, el Presidente de la delegación uruguaya ante la CTM de Salto Grande, Dr. Carlos Albisu y, por el otro, el Intendente de ese departamento, Dr. Andrés Lima. Si bien ambos se encuentran enfrentados en el plano político, han coincidido en la viabilidad y conveniencia de este proyecto y lo han promovido con entusiasmo.



En mi opinión, esta terminal de barcazas, desde el punto de vista jurídico, va a requerir una conjunción de voluntades difícil de obtener, habida cuenta que la navegación de esas embarcaciones requiere un canal en el embalse y aguas arriba del mismo. Por lo que el proyecto debe ser objeto de consulta ante la Comisión Administradora del Río Uruguay, conforme al art. 7 y ss. del Estatuto del Río Uruguay; y en el tramo en que Argentina y Brasil son ribereños de este curso fluvial, va a ser indispensable obtener el consentimiento de ambos países.



Pero, además de los aspectos jurídicos y logísticos que será necesario considerar, se requiere el análisis de la ecuación costo beneficio de una inversión de estas características. En esa materia, hay un excelente y exhaustivo estudio realizado por el Licenciado Jorge López Laborde titulado “Puerto de Barcazas en el arroyo Itapebí (1) Los costos del dragado” (Bimarítimo.13.11.2021), que sería bueno se tomara en cuenta y que da la pauta de la enorme inversión que este emprendimiento va a requerir que no se podría justificar con las cargas que el mismo podría captar.



Si se toma en consideración: a) Que la hidrovía del Río Uruguay es de muy difícil concreción, como lo pronostiqué en diciembre de 2019 y ello ha sido corroborado por un lado por el informe de C.S.I. Ingenieros, que se expidió en el sentido de que no era conveniente desde el punto de vista económico- financiero y social; y por el otro, por el tiempo transcurrido sin que se pudiera concretar.



b) Los fracasos que se generaron con los buques Alianza del Plata y Provincias Unidas y el que se está configurando con el portacontenedores Paysandú. Todo lleva a concluir en que se debe actuar con suma prudencia con relación a este emprendimiento.



Es bueno que los dirigentes políticos tengan iniciativas y promuevan proyectos de inversión, pero los mismos deben ser viables y bien fundados, no al voleo, como decía Jorge Larrañaga. Porque el fracaso de este tipo de emprendimientos genera frustración y desconfianza y, además, pérdida de votos.



Los enormes errores cometidos en el pasado por el Frente Amplio, en ese sentido, deben ser aleccionadores para este gobierno respecto al cual, la mayoría de los ciudadanos, depositamos nuestra fe y nuestra esperanza.