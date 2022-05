Catedral de Maldonado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Hace unos días, visitando mi Maldonado querido, hice una parada en la Catedral de San Fernando.



Es una hermosa Catedral que está ligada a importantes momentos históricos del departamento. Lo que más me llamó la atención es lo descuidado que está su interior; paredes descascaradas, rajaduras, etc.



Me dio mucha tristeza verla en ese estado.



En mayo de 1974 fue declarado Monumento Histórico Nacional. Esta iglesia fue visitada por el Rey Juan Carlos y la Reina Sofía de España. Se utilizó su excelente acústica para realizar conciertos de gala; uno que recuerdo y que fui a ver fue el de Astor Piazzola.



En su altar mayor se encuentra la imagen de la Virgen del Carmen, Patrona del departamento, que perteneció al Vapor Virgen de Santander, que se hundió en 1829, cerca de la Isla de Lobos.



Sería bueno que el Sr. Intendente Enrique Antía, que tanto hace por este departamento, dispusiera de una cuadrilla para hacerle un buen mantenimiento; ya que con la limosna de las misas no se llegaría nunca a repararla.



Si algo le falta a Maldonado, visto por un fernandino, es el mantenimiento de la Iglesia.



Esperamos que la Intendencia dé una mano para recuperar esta reliquia.