@| Estoy muy preocupada por la situación que estamos viviendo en Cataluña y como ciudadana de la UE me siento desprotegida. En España se ha iniciado un juicio por rebelión y sedición sin garantías democráticas, con pruebas fabricadas a medida por la policía española y con la complicidad de un sistema judicial que proviene de la época de la dictadura franquista y que no esconde su animadversión hacia Cataluña. Juzgarán a dos líderes de entidades civiles que, con su autoridad moral, contribuyeron a que una manifestación espontánea acabara sin incidentes. También a ocho diputados del Parlamento catalán por haber puesto urnas para hacer un referéndum en el que la gente pudiera opinar sobre la independencia de Cataluña. También a la Presidenta del Parlamento catalán por permitir un debate parlamentario. Y al jefe de la policía catalana y otros mandos por su actuación el día del referéndum, en el que, siguiendo las indicaciones de la juez, actuaron sin poner en riesgo la seguridad de las personas. Mientras la policía española, enviada para la ocasión, provocó 1.066 heridos actuando con peligrosidad. Y no hay ningún partido español que quiera abordar políticamente este conflicto. La derecha, heredera del franquismo, trata la unidad de España como algo sagrado e intocable. Y la izquierda, actualmente en el Gobierno, había planteado una mesa de diálogo España-Cataluña, pero ha renunciado por el linchamiento mediático al que le ha sometido la derecha. El Gobierno, inestable en la gestión de esta cuestión, ha tenido que convocar elecciones generales para el 28 de abril.