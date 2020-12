¿Casualidad o causalidad?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Si mal no recuerdo, en el 2001, entre otros graves problemas, se desató una severa plaga de fiebre aftosa, iniciada simultáneamente en las fronteras oeste y este.



La entidad del problema fue tal, que comprometió gravemente a la industria cárnica.



Las interrogantes de su origen, en un país con vacunación, han sido diversas.



Recordamos que, al desastre económico del momento, se asoció la actitud del gobierno kirschnerista y sus seguidores en el intento de frenar la pastera en Fray Bentos. Grandes y oscuros eventos que perduran en el tiempo. El gobierno colorado fue seriamente afectado, pero supo superar los problemas con la colaboración de su tradicional oponente, los blancos y grupos menores.



Más, es de rememorar la actitud del resto de la oposición parlamentaria, comandada por el Frente Amplio, quien levantó nubes de polvo ante un asunto primordial para la nación, en lugar de dar apoyo ante problemas que pusieron en vilo a la Nación. Allí dejó claro su propósito de alimentarse con el daño.



El auge y dominio frentista permitieron las calamidades; quien fue incapaz de manejar la bonanza económica heredada, que otorgó el agro por una decena de años.



Fue el manejo irresponsable la causa de la degradación de la sociedad uruguaya, en todos sus aspectos.



Pasando a la actualidad y recién inaugurado el gobierno actual, golpea a la población la pandemia desatada y no tomada en cuenta en sus inicios por el gobierno anterior. Ello permitió que las nuevas autoridades demostraran su valía ante una situación inesperada con compromiso de la vida y la economía del país. Nadie duda de las medidas adoptadas, aplaudidas a nivel mundial.



Ahora volvemos atrás gracias a actitudes reñidas con el manejo epidemiológico, con reuniones y demás.



Volver atrás en la prevención y peor, aparecen manifestaciones de diversos grupos incumpliendo las premisas y dirigidas contra el gobierno sin el menor atisbo de recaudo sobre la enfermedad presente. Todas ellas con el trasfondo de la izquierda militante, considerándose superiores a toda medida; una situación bien conocida de carácter populista. Asistiendo a reclamos sin sentido y lo peor, facilitando el contagio de las personas, lo que habla de una negligencia o un plan siniestro para que ello se produzca.



Me equivoco: ¿es una casualidad o una causalidad?



Es así que los eventos del presente y los antecedentes avalan que hay sujetos que para nada les interesa la Patria ni sus congéneres, solo volver a lo de antes, con el agravante que al Covid-19 ellos lo alimentan, y quien paga los desastres es el pueblo que conforma la nación.



Por lo tanto, señores, el pueblo no es rehén de los intereses de algunos. No permitamos que se siga impidiendo tomar las medidas que conducen a frenar la enfermedad.