Las castas de Andrade

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|¿Andrade piensa que en Uruguay tenemos castas inamovibles?



Pregunto, porque me llamó mucho la atención que él se presentara como un obrero, cuando es un Senador de nuestra República y previamente fue un dirigente sindical.



La vida lo ha llevado por caminos mucho más allá de su ocupación inicial. Me preocupa el desconocimiento de la movilidad social y el encasillar a las personas en un compartimiento estanco. Detrás de eso, luego vienen las luchas basadas en estereotipos que a nada bueno conducen.



Además, hay un desconocimiento de las responsabilidades que cada uno tiene.



Como representante de un grupo importante de votantes debe ser ejemplar y en esta ocasión falló. Sin mencionar que, como defensor de los derechos de los trabajadores, edificó su vivienda sin contar con la asesoría experta que corresponde a un arquitecto o un ingeniero, usurpando funciones y poniendo en peligro la vida de los habitantes de la vivienda.



Finalmente, ahora que su partido le ofreció ayuda para pagar sus deudas, agradeció el gesto, pero lo rechazó.



Esto me da a entender que disponía de los recursos suficientes y simplemente optó por incumplir sus obligaciones con nuestro Estado en beneficio propio. Pésimo ejemplo para todas las personas que se esfuerzan día a día en sacar adelante su familia.



Ojalá haya una profunda reflexión pública en torno a este tipo de actuaciones y se tomen las medidas necesarias para que estos abusos no vuelvan a ocurrir nunca más.